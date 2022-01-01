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الناتو: اتفقنا على عدم إرسال طائرات أو جنود من الحلف إلى أوكرانيا

الجمعة 04 مارس 2022 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الناتو: اتفقنا على عدم إرسال طائرات أو جنود من الحلف إلى أوكرانيا



بروكسل/سما/

أفاد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، بأن أعضاء الحلف اتفقوا على عدم إرسال طائرات أو جنود إلى أوكرانيا، حيث تجري العملية العسكرية الروسية.

وقال للصحفيين "وافق الناتو على أنه لا ينبغي أن تكون هناك طائرات للحلف في سماء أوكرانيا، كما يجب ألا يكون هناك جنود من الناتو على أراضي أوكرانيا".

وأضاف "نحن حلف دفاعي ولسنا طرفا في الصراع"، مشددا على أن الحلف "لا يسعى لحرب مع روسيا، لكن الكرملين يريد توسيع نفوذه وقمع دول من حقها اختيار طريقها".

وتابع "قررنا إشراك فنلندا والسويد في كل نقاشاتنا وسنطلعهما على ترتيباتنا وخططنا"، مؤكدا أن "علاقتنا مع روسيا تغيرت بشكل جذري على المدى البعيد، وسنظل ملتزمين بالدبلوماسية".

#الناتو #أوكرانيا #روسيا #روسيا واكرانيا

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