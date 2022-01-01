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رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا

الجمعة 04 مارس 2022 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس مجلس الدوما الروسي: زيلينسكي ترك أوكرانيا وانتقل إلى بولندا



موسكو/سما/

قال رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.


وأضاف فولودين على قناته في "تيلغرام": " غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".


وتابع رئيس مجلس النواب الروسي "زيلينسكي غادر أوكرانيا. وقال نواب البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف".


وختم رئيس مجلس النواب الروسي بالقول "الآن هو في بولندا".


أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، في 26 فبراير/ شباط الماضي، نقلاً عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف.

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