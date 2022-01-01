بريطانيا: مناصرون لفلسطين يلحقون خسائر بمصنع أسلحة يدعم "إسرائيل" بـ250 ألف جنيه إسترليني

لندن/سما/

اعتقلت أجهزة الأمن البريطانية، الخميس، خمسة نشطاء من المناصرين للقضية الفلسطينية ألحقوا أضرارا مادية بأحد مصانع الأسلحة التي تدعم إسرائيل، في منطقة تامورث ستافوروشاير شمال المملكة المتحدة.

وبحسب بيان أصدرته مجموعة “العمل من أجل فلسطين”، وهي جماعة تنشط في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وتفضح جرائم الاحتلال وتدعو لمقاطعته، اعتقلت السلطات البريطانية نشطاء تابعين لها بعد إزالتهم سقف مصنع “إيلت كِل”.

وأضافت المجموعة أن ما قام به النشطاء جاء رداً على تزويد المصنع إسرائيل بالأسلحة التي تستخدم لقتل الفلسطينيين ليل نهار، مؤكدين أن الأضرار قدرت بنحو 250 ألف جنيه إسترليني.

ووفقاً لما ورد على لسان المتحدث باسم مجموعة العمل، فإن هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها النشطاء من الوصول لمصنع “إيليت كِل”، إذ تُرك هذه المرة في حالة يرثى لها، بعد أن أزال النشطاء سقفه باليد.

وتابع: “تم تفكيكه باليد بلاطة تلو الأخرى. ترك النشطاء المصنع مكشوفاً تماماً للمطر، الأمر الذي أدى لغمره بالمياه طوال الليل”، مشيراً إلى تحطيمهم نوافذه وإلقاء طلاء أحمر على جدرانه، تعبيراً عن لون الدم الفلسطيني الذي يسال بسبب استمرار دعم إسرائيل.

وقال متحدث باسم شرطة ستافوردشاير إنه تم استدعاء الشرطة عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل، بعد ورود بلاغات عن أضرار لحقت بالمبنى، حيث تم اعتقال ما مجموعه خمسة أشخاص في وقت لاحق، منهم شاب يبلغ من العمر 21 عاماً وهو من سكان مدينة لندن، إضافة لسيدتين إحداهما تبلغ من العمر 23 عاماً والأخرى 28 عاماً.

وقدّر حجم الخسائر التي لحقت بالمبنى بنحو 250 ألف جنية إسترليني ولا تزال التحقيقات بهذا الخصوص مستمرة.