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بن سلمان لبوتين: مستعدون للوساطة

الخميس 03 مارس 2022 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بن سلمان لبوتين: مستعدون للوساطة



الرياض/سما/

أعلن الكرملين عن مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء اليوم الخميس 3 فبراير.

وقال الكرملين إن بوتين شدد على عدم القبول بتسييس قضايا الطاقة العالمية.

وأضاف الكرملين أن الجانبين تناولا تنسيق نهجهما بشكل أكبر داخل منظمة "أوبك +".

بدورها، ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات"..


بخصوص الأزمة في أوكرانيا، أشارت الوكالة إلى أن ولي العهد السعودي أكد "موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف".


وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، قالت الوكالة أن الأمير محمد بن سلمان "جدد حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه".

#محمد بن سلمان

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