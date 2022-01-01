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إلغاء استخدام رموز "QR" في موسكو

الخميس 03 مارس 2022 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إلغاء استخدام رموز "QR" في موسكو



موسكو/سما/

أفاد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، بتوقف استخدام رموز QR التي فرضت في المدينة في وقت سابق بسبب انتشار جائحة كورونا.


وجاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس: "تلغى كل القيود المفروضة على المطاعم والمسارح والمتاحف والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية والتعليمية".

وإضافة إلى ذلك أصبح النظام المنزلي المفروض على سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمواطنين المصابين بأمراض مزمنة أمرا موصى به بدلا من أن يكون إلزاميا.

كما سيتم في الأيام القريبة القادمة استئناف عمل المجموعات المخصصة للأطفال والمسنين بشكل كامل.

#موسكو #رموز qr

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