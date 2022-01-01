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أمريكا: نواب جمهوريون يصوتون ضد قرار يدعم أوكرانيا

الخميس 03 مارس 2022 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا: نواب جمهوريون يصوتون ضد قرار يدعم أوكرانيا



واشنطن/سما/

وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يعلن دعمه لسيادة أوكرانيا ويدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار"، إلا أن 3 نواب من الحزب الجمهوري صوتوا ضد هذا القرار.

وصوت المشرعون في كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) لصالح القرار، 426 صوتا لصالح القرار، مقابل 3 أصوات رافضة، وهم النواب بول جوسار (نائب عن ولاية أريزونا) وتوماس ماسي (نائب عن ولاية كنتاكي) ومات روزينديل (نائب عن ولاية مونتانا).

وقال ماسي في سلسلة تغريدات على "تويتر" إنه عارض القرار لأنه يعتقد أنه "فضفاض للغاية في دعمه المعلن لتقديم المساعدة الدفاعية لأوكرانيا، من بين أمور أخرى". كما جادل بأن "الدعوة إلى عزل روسيا اقتصاديا قد تأتي بنتائج عكسية في نهاية المطاف إذا عانى الأبرياء في روسيا من العقوبات القاسية".

وقال: "أنا أؤيد تماما حق شعب أوكرانيا في تقرير المصير. ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعلني لا أستطيع التصويت لصالح القرار ذي السبع صفحات الذي أقره مجلس النواب اليوم".

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