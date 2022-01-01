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جيش الاحتلال يحبط تهريب مخدرات بقيمة مليوني دولار على الحدود مع مصر

الخميس 03 مارس 2022 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يحبط تهريب مخدرات بقيمة مليوني دولار على الحدود مع مصر



القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي  أنه أحبطت مساء يوم أمس الأربعاء محاولة تهريب مخدرات تقدر قيمتها بمليوني دولار من مصر.

وبحسب الجيش ، "رصد الجنود الذين كانوا يراقبون كاميرات المراقبة محاولة تهريب المخدرات وأرسلوا قوات إلى مكان الحادث. قام مشتبه بهم من الجانب المصري بإلقاء المخدرات فوق السياج، على ما يبدو لمتواطئين على الجانب الإسرائيلي لالتقاطهم في وقت لاحق".

وأفاد الجيش بأنه تمت مصادرة أكثر من 300 كيلوغرام من الماريجوانا والحشيش، تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين شيكل (1.8 مليون دولار)، مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات.

وتقول إسرائيل إن المهربين المصريين يعملون من خلال إلقاء البضائع المهربة عبر الحدود على الإسرائيليين الذين يبيعون المخدرات بعد ذلك في إسرائيل. يتاجر المهربون في الغالب في الماريجوانا من المنازل المزروعة في شبه جزيرة سيناء، ولكن في بعض الأحيان يتم تهريب المخدرات الأقوى مثل الهيرويين.

#مصر #جيش الاحتلال الاسرائيلي

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