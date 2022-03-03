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زيلينسكي: لم أشعر أن بينيت ملفوف بعلم أوكرانيا ويدعمنا (صور)

الخميس 03 مارس 2022 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيلينسكي: لم أشعر أن بينيت ملفوف بعلم أوكرانيا ويدعمنا (صور)



كييف/سما/

قال فلاديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، اليوم الخميس، إنه لم يشعر بأن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ملفوف بعلم بلاده.


ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الخميس، عن زيلينسكي أنه لم ير الدعم الكامل من بينيت، وكان يتمنى الحصول على دعم أكبر من إسرائيل، مدعيا أنه رأى في إسرائيل صور جميلة وطيبة.


وذكرت الصحيفة أنه رأى صورة لمجموعة من اليهود وهم يصلون في "حائط المبكى" (حائط البراق)، وقد التفوا بعلم أوكرانيا، "هي صورة جميلة نالت إعجابه كثيرا"، وهي الصورة التي انتشرت على وسائل الإعلام الإسرائيلية الصادرة باللغة العبرية.

وأوضح الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع القيادات والمسؤولين في إسرائيل كثيرا، ولدى بلاده علاقات طيبة مع تل أبيب، لكنه لم يشعر بأن رئيس وزرائها ملفوف بالعلم الأوكراني.


ويشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أجرى، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، هو الثاني منذ بدء العملية العسكرية الروسية.


وكان السفير الأوكراني لدى تل أبيب، يفغيني كورنيتشوك، قد أقر بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، تزويد أوكرانيا بالسلاح.

وقال كورنيتشوك خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف إسرائيل مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضا".


وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة وقال إن مساعدات بلاده إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني.


وأول أمس الثلاثاء، وصلت 3 طائرات إسرائيلية محملة بمساعدات إنسانية تزن 100 طن إلى العاصمة البولندية وارسو، لنقلها لاحقا إلى أوكرانيا عبر الشاحنات، بحسب إعلام إسرائيلي.

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