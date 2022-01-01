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هذا ما اتفقت عليه روسيا و أوكرانيا في الجولة الثانية من المفاوضات

الخميس 03 مارس 2022 08:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما اتفقت عليه روسيا و أوكرانيا في الجولة الثانية من المفاوضات



مينسك/سما/

أعلن الوفدان الروسي والأوكراني في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في بيلاروس عن التوصل إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ووقف مؤقت لإطلاق النار فيها.

وأشار رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات فلاديمير ميدينسكي إلى أن الطرفين بحثا القضايا الإنسانية والعسكرية وقضية التسوية السياسية المستقبلية، وتمكنا من إيجاد التفاهم بشأن بعض المسائل.

وقال إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على إقامة ممرات إنسانية لإجلاء السكان وإمكانية وقف إطلاق النار مؤقتا فيها.

بدوره، أكد مستشار مكتب الرئاسة الأوكراني ميخائيل بودولياك الاتفاق على ضمان ممرات إنسانية بشكل مشترك لإجلاء المدنيين وإيصال الأدوية والأغذية مع وقف مؤقت لإطلاق النار في تلك المناطق.

وأضاف أن الجانب الأوكراني "لم يحقق النتيجة التي كان يأمل بها"، وأن الحوار سيستمر في الجولة الثالثة من المفاوضات، التي من المخطط عقدها بأسرع ما يمكن.

وتوقع الجانبان مواصلة المفاوضات خلال الأيام القريبة القادمة.

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