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محكمة إسرائيلية تلغي هدية مُنحت لبوتين خلال عهد نتنياهو

الخميس 03 مارس 2022 07:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تلغي هدية مُنحت لبوتين خلال عهد نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أمرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس بإلغاء تسجيل روسيا لملكية لكنيسة الإسكندر في القدس، والتي جاءت تكريما لروسيا في عهد حكومة نتنياهو عقب إطلاق سراح الإسرائيلية نعمة يسسخار من السجن في موسكو العام الماضي.

 

وذكرت القناة 12 العبرية أن القرار سيطرح على الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل اعتماده، الذي أوقف مؤخرًا محادثات مع بوتين حول الحرب في أوكرانيا.

 

وأوضحت أن تسجيل الكنيسة لملكية روسيا جاء كمكرمة من نتنياهو بعد إطلاق سراح نعمة يسسخار من السجن الروسي.

 

ونوهت القناة أنه على الحكومة الإسرائيلية الآن إعادة النظر في الموضوع، وهو قرار قد يزيد الحساسية في العلاقات بين البلدين.

 

وأشارت إلى أنه عام 2017 تم تقديم الطلب من قبل الحكومة الروسية، وتسجيل روسيا كمالك للحق في باحة الكنيسة، وجاء بعد الإفراج عن الشابة الإسرائيلية نعمة يسسخار من السجن الروسي.

#نتنياهو #بوتين #اوكرانيا #روسيا

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