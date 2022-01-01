  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قرار اسرائيلي بإنشاء 12 منطقة سكنية في النقب لايواء المهاجرين من أوكرانيا وروسيا

الخميس 03 مارس 2022 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار اسرائيلي بإنشاء 12 منطقة سكنية في النقب لايواء المهاجرين من أوكرانيا وروسيا



القدس المحتلة/سما/

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد إنه سيتم اتخاذ قرار حكومي في وقت لاحق من هذا الشهر لإنشاء ما بين سبعة إلى اثني عشر منطقة سكنية جديدة في النقب لإيواء المهاجرين الجدد لإسرائيل.
 
وأضافت شاكيد وفق القناة 7 العبرية: "اعتقد أنه عمل مهم وضروري لتعزيز النقب والآن هناك أزمة إسكان، وماذا سيحدث عندما يأتي إلينا مهاجرون جدد من أوكرانيا وروسيا؟.
 
وأوضحت أنه يجب الآن البناء بأسرع ما يمكن، بالطبع لزيادة كثافة المناطق الموجودة.
 
ودعت شاكيد رؤساء المجالس المحلية للتحضير لاستيعاب المهاجرين الجدد، قائلة: "نعتقد أن عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من المهاجرين سيأتون من روسيا وأوكرانيا والدول الأخري، ويمكن استيعابهم في المحليات".

#ايليت شاكيد #أوكرانيا #روسيا #النقب

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الاوكراني "زيلينسكي" يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم ....

تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب... ثروة طائلة في الصين

الامم المتحدة : 141 دولة بينها اسرائيل تدين العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا و5 دول تعارض و35 تمتنع

ارتفاع في سعر صرف الدولار

بالفيديو : لحظة سقوط صاروخ باليستي على لوهانسك الأوكرانية

يديعوت: "مجنون" وأخطر من "بوتين السابق".. واستخبارات أمريكية: محبط وسيصعد الحرب

ولي العهد السعودي: هكذا ننظر الى "اسرائيل"

الأخبار الرئيسية

88

كيف حضّر بوتين للعقوبات الدولية وما علاقة حميدتي ؟

هآرتس للغرب: ما طالب به الفلسطينيون طوال 50 عاماً حققتموه لأوكرانيا في أسبوع

وزير الدفاع البريطاني يرسم سيناريو حرب أوكرانيا.. ويكشف "التكتيك الروسي"

يديعوت: "مجنون" وأخطر من "بوتين السابق".. واستخبارات أمريكية: محبط وسيصعد الحرب

ولي العهد السعودي: هكذا ننظر الى "اسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية