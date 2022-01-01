قرار اسرائيلي بإنشاء 12 منطقة سكنية في النقب لايواء المهاجرين من أوكرانيا وروسيا

القدس المحتلة/سما/

قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد إنه سيتم اتخاذ قرار حكومي في وقت لاحق من هذا الشهر لإنشاء ما بين سبعة إلى اثني عشر منطقة سكنية جديدة في النقب لإيواء المهاجرين الجدد لإسرائيل.



وأضافت شاكيد وفق القناة 7 العبرية: "اعتقد أنه عمل مهم وضروري لتعزيز النقب والآن هناك أزمة إسكان، وماذا سيحدث عندما يأتي إلينا مهاجرون جدد من أوكرانيا وروسيا؟.



وأوضحت أنه يجب الآن البناء بأسرع ما يمكن، بالطبع لزيادة كثافة المناطق الموجودة.



ودعت شاكيد رؤساء المجالس المحلية للتحضير لاستيعاب المهاجرين الجدد، قائلة: "نعتقد أن عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من المهاجرين سيأتون من روسيا وأوكرانيا والدول الأخري، ويمكن استيعابهم في المحليات".