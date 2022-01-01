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أبو الغيط: المنطقة العربية لا يمكن لها أن تنهض إلا بتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

الخميس 03 مارس 2022 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: المنطقة العربية لا يمكن لها أن تنهض إلا بتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي



القاهرة/سما/

أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن المنطقة العربية لا يمكن أن تنهض وتستعيد عافيتها إلا بتمكينها من تحقيق وبناء الدولة الوطنية، وتسوية أقدم صراع لا يزال قائما في قلب المنطقة وهو الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وشدد أبو الغيط، خلال المحاضرة التي ألقاها في أكاديمية لينشي العريقة في إيطاليا بعنوان "التحولات التي يشهدها النظام الدولي وتأثيرها على العالم العربي"، على "ضرورة تطبيق حل الدولتين الذي لا بديل عنه إلا دولة فصل عنصري، لا يمكن للعالم أن يتقبلها أو يتعايش معها".

وتناول أبو الغيط خلال المحاضرة التي حضرها علماء الأكاديمية، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى إيطاليا، ومسؤولون في وزارة الخارجية الإيطالية، دور جامعة الدول العربية في مواكبة التحولات الجارية، مؤكدا أهمية دورها باعتبارها الإطار الوحيد الذي تعمل الدول العربية تحت ظله، والذي يعبر عن الإرادة الجامعة للعرب والرابطة التاريخية بينهم.

#الصراع الفلسطيني الاسرائيلي #احمد ابو الغيط

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