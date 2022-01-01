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فيديو: قديروف يعلن استيلاء القوات الشيشانية على قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا

الخميس 03 مارس 2022 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: قديروف يعلن استيلاء القوات الشيشانية على قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا



كييف/سما/

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن القوات الشيشانية احتلت قاعدة عسكرية كبرى في أوكرانيا، وقامت بدحر كتيبة تابعة للقوميين المتطرفين الأوكرانيين.

 

وأفاد بيان نشر في صفحة الرئيس الشيشاني على "تليغرام": "تواصل القوات الخاصة الشيشانية بقيادة حسين مجيدوف تحقيق النجاحات في العمليات الهجومية ضد "أنصار بانديرا" "القوميين"، فبمجرد ظهور مقاتلينا تسارع فيالق النازيين إلى الهرب، هذا طبعا في حال كان لديهم الوقت لذلك".

وقال القائد حسين إن "كتيبة كاملة من القوميين هزمت وفر أكثر من 2500 من "أنصار بانديرا" دون إبداء مقاومة".

وأضاف: "استولى مقاتلونا على أكبر قاعدة عسكرية في أوكرانيا".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

#أوكرانيا #رمضان قديروف #الحرب الروسية الاوكرانية #روسيا واكرانيا

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