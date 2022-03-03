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شاهد: أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني يتصافحون قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات

الخميس 03 مارس 2022 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: أعضاء الوفدين الروسي والأوكراني يتصافحون قبيل انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات



مينسك/سما/

أفادت وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، اليوم الخميس، بأن الجولة الثانية من المحادثات بين كييف وموسكو انطلقت في بيلاروس.

وأظهر مقطع فيديو أن أعضاء الفريقين تصافحوا لدى وصولهم إلى طاولة التفاوض.


وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب في وقت سابق من اليوم عن استعداد روسيا للتفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا.

وشدد لافروف خلال ندوة صحفية اليوم الخميس، على أن موسكو لن تسمح بوجود تهديد بشن هجوم مباشر على روسيا ينطلق من أراضي أوكرانيا.

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