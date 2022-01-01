برعاية بنك فلسطين: جلوبال شيبرز ينظم حفل التنسيب السنوي للأعضاء الجدد

رام الله/سما/

نظم مجتمع "جلوبال شيبرز" في فلسطين- فرع رام الله، في مقر حاضنة ومسرعة أعمال "إنترسيكت Intersect Innovation Hub" "، الذراع الريادي لمجموعة بنك فلسطين، في رام الله، حفل التنسيب السنوي والترحيب بالأعضاء الجدد ممن انتسبوا حديثاً إلى عضوية مجتمع القيادات الشابة.

وتأتي هذه الاحتفالية التي تنظم سنوياً تحت رعاية مجموعة بنك فلسطين، بهدف تعريف المنتسبين والأعضاء الجدد بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به حاضنة "إنترسيكت" ومجتمع "جلوبال شيبرز"، لتعزيز القطاع الريادي الفلسطيني، عبر تنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى صقل قدرات ومهارات الرياديين والرياديات، والتي تصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والمجتمعية في فلسطين.

وفي مستهل الحفل رحب منسق رام الله في "جلوبال شيبرز" حمدي حتو بالأعضاء الجدد من فروع مجتمع جلوبال شيبرز في فلسطين،المنبثق عن مجتمعات المنتدى الاقتصادي العالمي، معرباً عن اعتزازه بالشراكة الدائمة والفاعلة مع مجتمع جلوبال شيبرز، والتي تنسجم مع جهود تعزيز البيئة الريادية في فلسطين، وتسهم في زيادة التعمق في استكشاف احتياجات الرياديين، ومكامن التطوير، وبالتالي إثراء البرامج والمبادرات التي تقدمها “إنترسيكت".

وأكد مدير حاضنة "إنترسيكت" راتب الرابي أن إنترسيكت وفرت المنصة الداعمة للرياديين الشباب من مجتمع جلوبال شيبرز في فلسطين وذلك بتوجيهات رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين السيد هاشم الشوا، والذي حرص منذ تأسيس الحاضنة على أن تكون منارة للشباب تسهم في تطوير وصقل مهاراتهم، واحتضان أعمالهم وابتكاراتهم، وتشجيعهم على تطوير حلول عصرية خلاقة للعديد من القضايا المجتمعية والاقتصادية والبيئية، لا سيما في مجال ريادة التكنولوجيا المالية (Fintech) وعالم التقنية الرقمية، بما يخدم جهود النهوض ببيئة الريادة والاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني على السواء.

ولفت الرابي إلى التزام مجموعة بنك فلسطين بمواصلة دعم الرياديين عبر حاضنة “إنترسيكت"، وتطوير استراتيجية الحاضنة بما يشمل التوسع وافتتاح فروع لها في عدد من المحافظات في الضفة وقطاع غزة من أجل الوصول إلى الرياديين والرياديات في كافة أرجاء الوطن ومنحهم الفرصة للاستفادة من برامج ومشاريع الحاضنة، لا سيما الرياديين في الأرياف والمناطق النائية والمهمشة.

كما أشار الرابي إلى أن تأسيس حاضنة إنترسيكت Intersectللأعمال، جاء بهدف خلق تفاعل ما بين الجيل الريادي الجديد ومجموعة بنك فلسطين والخبراء وذوي الاختصاص في مجالات الريادة والتكنولوجيا وغيرها من الحقول المهمة لتعزيز معرفة وخبرات الرياديين، والاستماع إلى طموحاتهم وأفكارهم، والعمل على تقديم كل ما يلزم من توعية وتدريب لتعزيز مهاراتهم وتمكينهم من تطوير مشاريعهم، وإطلاق شركاتهم الناشئة وخلق المزيد من فرص العمل، وتسهيل عملية تشبيك الرياديين مع المستثمرين والخبراء وحاضنات الأعمال العالمية، بما يساندهم في الولوج إلى الأسواق العالمية، والتوسع في عالم ريادة الأعمال بمختلف الحقول والمجالات.

ومن جانبه حتو على أهمية المشاريع التي ينفذها مجتمع القيادات الشابة، بهدف تعزيز مفاهيم التطوع في بناء المجتمعات، منوهًا إلى أن عدد الأعضاء في "جلوبال شيبرز" بلغ قرابة ١٣ ألف عضو في أكثر من ٤٠٠ مدينة موزعين حول العالم، مبينًا أنّ هذا العدد نابع من إدراك أهميّة التطوع ودوره في تنمية علاقة الشراكات مع المجتمع المحليّ؛ وذلك لتوسيع رقعة الفئة المستهدفة من جمهور الشباب، وزيادة الوعي لدى كل شرائح وفئات المجتمع.

وبين حتو "أن احتضان بنك فلسطين للرياديين والقيادات الشابةكان له أثرًا كبيرًا في دعم هذا المجتمع وإسهاماته في تطوير هذا المجال، كما أنّ تنمية البيئة الخضراء في فلسطين؛ من خلال سعة البُنية التحيّة والتوعيّة، سواءٌ على المستويين التقني أو المعرفي؛ أمر مهمٌ وضروريٌّ ضمن متطلبات التنمية الوطنيّة".

يذكر أن مجتمع جلوبال شيبرز في محافظة رام الله والبيرة يضم 27عضوًا يعملون في عدة مشاريع، وأهمها؛ مساق ريادة الأعمال باللغة العربيّة لقلة المحتوى العربي على الإنترنت، ومشروع الصحة النفسية، والذي تم العمل عليه عبر حملة رقميّة، فيما تمّ عمل كُتيّب، خصوصًا، حول أثر جائحة كورونا، ومبادرة (قهوة مع ضيف) حيث يتم من خلال هذه المبادرة استضافة رياديين ورياديات؛ لمشاركة رحلتهم، وتقديم نصائح تتعلّق بعوامل النجاح؛ لتكون ملهمةً لمجتمعاتنا.