  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

محمد بن سلمان حول ما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم

الخميس 03 مارس 2022 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان حول ما إذا كان بايدن أساء فهمه: ببساطة لا أهتم



الرياض/سما/

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه "ببساطة لا يهتم" بما إذا كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أساء فهم شيء ما عنه.


وصرح بن سلمان، في مقابلة مطولة مع صحيفة "أتلانتيك" الأمريكية نشرت اليوم الخميس وتداولتها بالكامل وسائل إعلام سعودية مقربة من الحكومة، ردا على سؤال حول ما إذا كان بايدن "يسيء فهم" أي شيء عنه، بما في ذلك في سياق قضية اغتيال الصحفي السعودي، جمال خاشقجي: "ببساطة، لا أهتم".

وأوضح بن سلمان: "هذا الأمر يعود إليه، ومتروك له للتفكير في مصالح أمريكا، فليفعل ذلك إذن".

وتابع: "نحن لدينا علاقة طويلة وتاريخية مع أمريكا، وبالنسبة لنا في السعودية هدفنا هو الحفاظ عليها وتعزيزها. لدينا مصالح سياسية، ومصالح اقتصادية، ومصالح أمنية، ومصالح دفاعية، ومصالح تجارية، ولدينا العديد من المصالح، ولدينا فرصة كبيرة لتعزيز كل هذه المصالح، وأيضا لدينا فرصة كبيرة لخفضها في عدة مجالات، وإذا سألتنا في المملكة العربية السعودية، فنحن نريد تعزيزها في جميع المجالات. وليس لأحد الحق في التدخل في شؤننا الداخلية، فهذا الأمر يخصنا نحن السعوديين".

#محمد بن سلمان #بايدن

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الاوكراني "زيلينسكي" يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم ....

تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب... ثروة طائلة في الصين

الامم المتحدة : 141 دولة بينها اسرائيل تدين العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا و5 دول تعارض و35 تمتنع

ارتفاع في سعر صرف الدولار

بالفيديو : لحظة سقوط صاروخ باليستي على لوهانسك الأوكرانية

موسكو: سقوط 498 من العسكريين الروس أثناء تأديتهم واجبهم في المعارك

"ندعم روسيا".. صورة كبيرة لبوتين في بغداد

الأخبار الرئيسية

88

كيف حضّر بوتين للعقوبات الدولية وما علاقة حميدتي ؟

هآرتس للغرب: ما طالب به الفلسطينيون طوال 50 عاماً حققتموه لأوكرانيا في أسبوع

وزير الدفاع البريطاني يرسم سيناريو حرب أوكرانيا.. ويكشف "التكتيك الروسي"

يديعوت: "مجنون" وأخطر من "بوتين السابق".. واستخبارات أمريكية: محبط وسيصعد الحرب

ولي العهد السعودي: هكذا ننظر الى "اسرائيل"

الاتصالات الفلسطينية