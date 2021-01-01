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شاهد: بقعة سوداء على جبين بايدن تثير تساؤلات

الخميس 03 مارس 2022 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: بقعة سوداء على جبين بايدن تثير تساؤلات



واشنطن/سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للرئيس الأمريكي جو بايدن، وقد ظهرت على جبهته علامة سوداء داكنة، ما دفع عددا من النشطاء للتساؤل عن سبب ظهور البقعة.

ورجح النشطاء أن تكون البقعة ناجمة عن كدمة، بينما ذهب آخرون إلى أنها ناتجة عن ملامسة جبين بايدن لشيء ما، وسط تعليقات كوميدية أخرى عديدة.

وظهرت العلامة على جبهة بايدن بعد مشاركته في قداس "أربعاء الرماد" حيث تداول مقاطع فيديو له عقب خروجه من القداس، وقد ظهرت على جبهته بقعة سببها رماد يتم وضعه على الرأس كجزء من مراسم القداس.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" بعد مشاركته بالقداس: "اليوم، أنضم إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم في الاحتفال بأربعاء الرماد - وأصلي من أجل أولئك الذين فقدوا أحباءهم خلال العام الماضي. الصوم الكبير هو وقت لتعميق إيماننا ونحن نستعد لفرح عيد الفصح".

#بايدن #روسيا #اوكرانيا #روسيا واكرانيا #جو بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

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