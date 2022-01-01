"هم كالديوك يتصايحون كثيرا".. لافروف يسخر من السياسيين الفرنسيين

موسكو/سما/

خلال حديثه للتلفزيون الروسي، سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السياسيين الفرنسيين، الذين ينتقدون شؤون روسيا قائلا "إنهم يتصرفون مثل الديوك".



وبهذا الشأن، قال لافروف: "طبعا الديك لدي الفرنسيين، إذا جاز التعبير، رمز وطني، إنهم يتصايحون كثيرا جدا".

وأوصت فرنسا بقوة، الخميس، رعاياها الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا بالمغادرة، بعد التصعيد العسكري الروسي، وإغلاق المجال الجوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني "في الأجواء التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتلفزيون الحكومي، الخميس، إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا.

كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة "مجتمع تزدهر فيه النازية".

وأكد لافروف أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: "كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟"