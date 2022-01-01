  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"هم كالديوك يتصايحون كثيرا".. لافروف يسخر من السياسيين الفرنسيين

الخميس 03 مارس 2022 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هم كالديوك يتصايحون كثيرا".. لافروف يسخر من السياسيين الفرنسيين



موسكو/سما/

خلال حديثه للتلفزيون الروسي، سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من السياسيين الفرنسيين، الذين ينتقدون شؤون روسيا قائلا "إنهم يتصرفون مثل الديوك".


وبهذا الشأن، قال لافروف: "طبعا الديك لدي الفرنسيين، إذا جاز التعبير، رمز وطني، إنهم يتصايحون كثيرا جدا".

وأوصت فرنسا بقوة، الخميس، رعاياها الذين لا ضرورة لوجودهم ووجود عائلاتهم في روسيا بالمغادرة، بعد التصعيد العسكري الروسي، وإغلاق المجال الجوي بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني "في الأجواء التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا وتطبيق العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد، من الضروري زيادة اليقظة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للتلفزيون الحكومي، الخميس، إنه يعتقد أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا.

كما اتهم لافروف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئاسة "مجتمع تزدهر فيه النازية".

وأكد لافروف أن عدم رغبة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضمان أمن دولة على حساب أخرى، يفاقم تدهور الأوضاع، وتساءل: "كيف يمكن للغرب أن يحدد ما يمكن أن يهدد أمننا وما لا يهدده؟"

#فرنسا #سيرجي لافروف #روسيا #أوكرانيا #روسيا واوكرانيا #الحرب الروسية الاوكرانية

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس الاوكراني "زيلينسكي" يوجه رسالة بالعبرية ليهود العالم ....

تقرير يكشف سلاح روسيا السري لتجاوز عقوبات الغرب... ثروة طائلة في الصين

الامم المتحدة : 141 دولة بينها اسرائيل تدين العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا و5 دول تعارض و35 تمتنع

تركيا تتجاوز عقدة “دحلان والإنقلاب”: اصطفاف أنقرة لصالح الامارات في ملفات عدة..

ارتفاع في سعر صرف الدولار

قرارات هامة للجنة متابعة العمل الحكومي بغزة ...

بالفيديو : لحظة سقوط صاروخ باليستي على لوهانسك الأوكرانية

الأخبار الرئيسية

وزير الدفاع البريطاني يرسم سيناريو حرب أوكرانيا.. ويكشف "التكتيك الروسي"

يديعوت: "مجنون" وأخطر من "بوتين السابق".. واستخبارات أمريكية: محبط وسيصعد الحرب

ولي العهد السعودي: هكذا ننظر الى "اسرائيل"

موقع عبري يكشف: هذا ما يطلبه البيت الأبيض من إسرائيل حيال الحرب في اوكرانيا ..

15 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1987 حالة تعافٍ في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية