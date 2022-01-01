طفل يعاني حالة نادرة جداً تجعل شعره ككرة من القش

وكالات / سما /

يعاني طفل بريطاني صغير يبلغ من العمر أقل من عامين من حالة نادرة جداً تجعل شعره ينمو بشكل جامح في جميع الاتجاهات، ويصبح من الصعب تمشيطه.

بدأ شعر لوكلان البالغ من العمر 17 شهرًا في النمو في عمر خمسة أشهر ولاحظ والداه بأن شعره له قوام غريب. وتقول والدته، كيتلين سامبلز (33 عاماً) من أتلانتا، جورجيا، إنه عندما بدأ شعر ابنها لوكلان في النمو، اعتقدت بأن شعره سيكون مجعداً.

ولكن بعد بضعة أشهر، عندما اقترح شخص ما على إنستغرام، أنه يمكن أن يكون مصابًا بمتلازمة الشعر غير القابل للتمشيط، قامت كيتلين بفحص طفلها من قبل أخصائي، وعلمت أنه مصاب بالمتلازمة النادرة، وأنه واحد من بين حوالي 100 حالة فقط تم الإبلاغ عنها في العالم.

وبحسب كيتلين فإن الطبيبة أخبرتها بأنها لم تر حالة مماثلة لحالة طفلها طاول 20 عاماً أمضتها في مجال الطب، وأن هذه الحالة تؤدي إلى شذوذ بنيوي للشعر يؤدي إلى نموه في جميع الاتجاهات ويجعل من الصعب تنظيفه أو تمشيطه.



يُطلق على هذه الحالة أيضاً، اسم الشعر الزجاجي المغزول، وعادة ما يكون بلون القش مع ملمس باهت، وتحت المجهر، يكون الشعر مثلثي الشكل وليس أسطوانياً.

تم الإبلاغ عن حوالي 100 حالة فقط من المتلازمة في العالم، على الرغم من أنه قد يكون هناك المزيد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها، وعادة ما تصيب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وتميل إلى التحسن في سن البلوغ، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.