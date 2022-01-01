كومان يفتح النار على لابورتا بعد تألق تشافي مع برشلونة!

وكالات / سما /

شنَّ الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني السابق هجوماً عنيفاً على خوان لابورتا رئيس النادي، مشيراً إلى أنه لم يحصل على الفرصة كما حصل عليها تشافي هيرنانديز.

وأقيل رونالد كومان من منصبه كمدرب لبرشلونة بسبب سوء النتائج، وتعاقد البرسا بعدها مع تشافي هيرنانديز.

ويتألق حالياً فريق برشلونة بقيادة المدرب الشاب الجديد تشافي هيرنانديز، حيث تمكن من القفز إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى تأهله لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث كومان حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “العودة إلى كامب نو؟ لن تراني هناك لفترة من الوقت، لا يمكنني فعل ذلك، مع هذا الرئيس لا أستطيع التظاهر بأن شيئاً لم يحدث”.

وتطرق للحديث عن تألق تشافي قائلاً “لم يعطوني الوقت الذي منحوه للمدرب الجديد. لا يزال الأمر مؤلماً بالنسبة لي. كنت أعمل مع الكثير من الإصابات، الآن عاد بيدري وعثمان ديمبيلي”.

وأضاف “لم أكن مدرب لابورتا، كان لدي هذا الشعور عندما شاهدته في المرة الأولى، ولم أحظى بالدعم، أنا فعلاً كنت أرغب في النجاح مع برشلونة، ولكني أدركت بأنه كان يريد التخلص مني”.

وأكمل “أخبرني لابورتا آلاف المرات بأن تشافي لن يكون مدرب لأنه يفتقر إلى الخبرة”.