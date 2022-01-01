المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للبتر يصل إلى طهران

طهران / سما /

وصل المنتخب الفلسطيني لكرة القدم للمعاقين، صباح اليوم الخميس 2 آذار / مارس، إلى طهران، للمشاركة في تصفيات بطولة غرب آسيا (تصفيات تركيا 2022) عبر مطار الإمام الخميني.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى جزيرة كيش على الفور عبر مطار مهرآباد بطهران بعد استراحة قصيرة في طهران.

وتم تشكيل الفريق الوطني لبتر فلسطين لكرة القدم في شباط / فبراير الماضي للاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة.

ويأمل الفريق في التألق في بطولات غرب آسيا في تركيا والتأهل لكأس العالم للمعاقين المقرر إقامتها في تركيا في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يتنافس فريق كرة القدم الفلسطيني المبتور المعوق في مجموعة غرب آسيا مع العراق وإيران والهند وأوزبكستان.

وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المجموعة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في تركيا.

ويعمل الفريق تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويضم 19 شابًا فلسطينيًا بترت أطرافهم في القتال ضد نظام الاحتلال في القدس.

وتستضيف جزيرة كيش بطولة كرة القدم البتر لتصفيات بطولة غرب آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في تركيا.

وستبدأ منافسات كرة القدم البتر لبطولة غرب آسيا (تصفيات تركيا لكأس العالم 2022) في 5 مارس في كيش.

وتشارك في الحدث إيران وأوزبكستان وفلسطين والعراق والهند.

وسيقام حفل الافتتاح والمسابقات يومي 6 و 7 مارس في الصباح وبعد الظهر في مجمع كيش الأولمبي.

ويتدرب منتخب البتر الفلسطيني لكرة القدم أولاً لمدة يومين تحت إشراف "سيد جعفر عسكري" رئيس اتحاد كرة القدم للمعاقين وقدامى المحاربين الإيرانيين في كيش ، وبعد ذلك سيكون جاهزاً للمنافسة مع خصومه الآخرين في هذا. مجموعة.

ويقود الفريق في إيران السيد "محمد جواد حسيني" المسؤول عن المكتب الخاص للأمين العام للمؤتمر الدائم للانتفاضة الفلسطينية في إيران.

والمدير الفني لفريق كرة القدم الفلسطيني المكون من 19 لاعبا هو "نعمان عبد الرحمن سالم أبو شملة".