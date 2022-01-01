“حربٌ مروّعة”.. بينيت: على العالم التحرُّك لوقف الحرب في أوكرانيا

القدس المحتلة / سما /

قال نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأوضاع على الأرض في أوكرانيا تبدو سيئة جدًا، ولذلك من المهم أن يتحرك زعماء العالم بسرعة حتى لا يكون الأمر أسوأ بكثير.

ووصف بينيت الذي لم يذكر روسيا بشكل مباشر خلال كلمة له في مؤتمر للتكنولوجيا الالكترونية، ما يجري في أوكرانيا بأنه “حرب مروعة”، مشيرًا إلى أنه حين كان جنديًا شارك في 5 إلى 6 حروب مختلفة، ولاحقًا كقائد وعضو في الكابنيت.

وأضاف بينيت: “الحروب شيء فظيع، في الحقيقة من السهل أن تبدأ الحرب، لكن من الصعب للغاية أن تنهيها”.

وأشار إلى أن “كل يوم يمر نخسر فيه المزيد من الأوراح، ومزيد من التدمير الكامل لأوكرانيا، وملايين اللاجئين، ولكن لم يفت الآوان بعد، إنها مسؤولية اللاعبين الرئيسيين في العالم. يجب التصرف بسرعة لإبعاد الجانبين عن ساحة المعركة”.