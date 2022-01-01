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استطلاع: ثلث الألمان فقط يرغبون في التبرع لأوكرانيا

الخميس 03 مارس 2022 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: ثلث الألمان فقط يرغبون في التبرع لأوكرانيا



وكالات - سما-

 أظهر استطلاع حديث أن واحدا من كل ثلاثة ألمان يرغبون في التبرع للأشخاص المتضررين من الحرب في أوكرانيا.

وذكر معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي اليوم الخميس أن 30% ممن شاركوا في الاستطلاع الذي أجراه، أعربوا عن استعدادهم للتبرع. وأوضح 13% ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم تبرعوا بالفعل بأموال أو أشياء أخرى لأوكرانيا.

وصرح 37% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يرغبون في التبرع، ولم يذكر البقية أية بيانات. يشار إلى أن استطلاع معهد "يوجوف" شمل 1424 شخصا في ألمانيا، وتم إجراؤه أمس الأربعاء. وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فر أكثر من مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي عليها.

وتقوم منظمات إغاثة ومبادرات خاصة بأماكن كثيرة في ألمانيا بجمع أموال ومساعدات لأجل الأشخاص المتضررين من الحرب.  
 

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