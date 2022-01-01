د .أبو هولي يكرم أبطال بطولة "فلسطين العامة" لمصارعة الذراعين

غزة / سما /

كرّم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شئون اللاجئين د. احمد ابو هولي اليوم أبطال بطولة "فلسطين العامة" لمصارعة الذراعين في مقر دائرة شؤون بمدينة غزة.

وحضر حفل التكريم نائب رئيس اللجنة الأولمبية د. أسعد المجدلاوي ،وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية جميل السعدوني، والأمين العام المساعد للجنة محمد العمصي .

وأكد د. أبو هولي بأن اللجنة الأولمبية الفلسطينية شكلت ولا تزال تشكل الحاضنة الأساسية للاتحادات الرياضية بقيادة الفريق جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية، ورعايتها للرياضة الفلسطينية التي قطعت شوطاً كبيرة في مسيرة النجاحات، ورسخت اسم فلسطين بحضورها في كافة البطولات والألعاب الرياضية على كافة المستويات العربية والعالمية .

واشاد بجهود الاتحاد في النهوض بواقع الرياضة الفلسطينية والارتقاء بها، مهنئاً الفائزين بمصارعة الذراعين وحصولهم على لقب أبطال بطولة "فلسطين العامة ووصولهم الى منصات التتويج ، والذي يؤكد على حجم الاصرار الكبير في تحقيق احلامهم وطموحاتهم بالرغم من الصعاب التي يواجهونها في ظل الحصار الاسرائيلي والحروب التي استهدفت قطاع غزة .

وأكد د. أبو هولي بان تكريم دائرة شؤون اللاجئين لهؤلاء الابطال هو بمثابة لمسة وفاء واحتفاء بهم، ومن منطلق دعم الدائرة لهؤلاء الشباب لإعطائهم بارقة أمل لتنمية مهاراتهم، وأخذ دورهم الطبيعي، ومكانتهم في الوسط الرياضي.

واضح ان الدائرة قامت بتخصيص موازنة شهرية ثابتة لدعم الاندية الرياضية في المخيمات الفلسطينية ، لتعزيز قدراتها في تبني المواهب الرياضية للشباب في المخيمات .

وأعرب أبو هولي عن استعداده لتبني الأفكار الخلاقة والمبدعة للشباب وتبني مواهبهم نحو النهوض بواقع الرياضة الفلسطينية مؤكداً استعداده للتعاون مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية من خلال الأنشطة والفعاليات التي تعزز صمود أهلنا في كافة المخيمات الفلسطينية وإحياء العودة في نفوس أجيالنا المختلفة في المخيمات الفلسطينية ؛ وبما يساهم في إبراز الهوية الفلسطينية.

بدوره اشاد المجدلاوي بالإنجازات التي حققتها دائرة شؤون اللاجئين في خدمة اللاجئين الفلسطينيين ومتابعة قضاياهم وتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات اللاجئين الملحة كما اشاد بجهود رئيسها د. ابو هولي في متابعة قضايا اللاجئين في المحافل العربية والدولية .

وأثنى د. المجدلاوي على هذه اللفتة الكريمة من د. أبو هولي بتكريم أبطال بطولة" فلسطين العامة" لمصارعة الذراعين لما لها من أثر بالغٍ في تقدير المجتهدين والمميزين في نشر الألعاب المختلفة.