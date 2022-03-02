اللجنة التحضيرية الخاصة باستضافة اللقاء الـ16 للمفوضين الدوليين العرب تعقد اجتماعها الثاني

القدس المحتلة / سما /

عقدت اللجنة التحضيرية الخاصة باستضافة اللقاء ال "16" للمفوضين الدوليين العرب اجتماعها الثاني الاربعاء 2/3/2022 في مقر جمعية الكشافة الفلسطينية ببلدة الرام بالقدس، حيث افتتح الامين العام لجمعية الكشافة الفلسطينية المستشار معتز صايج الاجتماع، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي : صخر حميد ، محمد ابو صوي وماهر ساحلية، ورؤساء مفوضيات القدس ، رام الله ، نابلس ، بيت لحم ، الخليل ، طوباس ورئيس لجنة مفوضية جنين ، اضافة عدد من القادة والقائدات شاغلي المهام الخارجية .

وقد رحب صايج بالحضور ، وشكرهم على تجشمهم مشاق السفر من اجل التحضير لهذه الاستضافة النوعية للمفوضين الدوليين العرب ، ناقلا تحيات الفريق الرجوب رئيس الجمعية الى الحضور ، مؤكدا حرص سيادته على نجاح الملتقى معتمدين في ذلك على قدرة وكفاءة القادة الكشفيين الفلسطينيين على استضافة مثل هذه اللقاءات .

وأكد صايج : على جهوزية جمعية الكشافة على استضافة اللقاء ، من خلال توجيهات الرجوب وما وفره وسيوفره من رئيس الجمعية من عوامل النجاح .

بدوره تحدث القائد صخر حميد المفوض الدولي ،عن أهمية اللقاء ، وأين وصلت ترتيبات عقده ، الذي قال : ان هذا اللقاء ينظمه الإقليم الكشفي العربي و تستضيفه جمعية الكشافة الفلسطينية ، ثم استعرض أمام الجميع برنامج اللقاء، اضافة الى برامج زيارة الوفود المشاركة الى مختلف المحافظات ، واستمع الجميع الى تقارير مفصلة عن مدى استعداد المفوضيات لإنجاح زيارة الوفود اليها على هامش أعمال اللقاء ، بهدف الاطلاع على أوضاع شعبنا ، ومدى التقدم الذي لحق بالحركة الكشفية الفلسطينية في السنوات الأخيرة .

وقد تم بهذا الخصوص اتخاذ مجموعة من القرارات والتوصيات، بعد ان استمع الحضور الى مداخلات القادة محمد ابو صوي وماهر ساحلية ، على ان تبقى اللجنة في حالة انعقاد دائم .

جدير بالذكر ان جمعية الكشافة الفلسطينية ستستضيف اللقاء ال"16" للمفوضين الدوليين العرب خلال الفترة من 15-23 أذار مارس الحالي، ويفتتح اللقاء أعماله يوم الخميس الموافق 17/3/2022 في مدينة رام الله .