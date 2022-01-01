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زراعة غزة تكشف أسباب غلاء أسعار الخضروات والفواكه

الخميس 03 مارس 2022 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة غزة تكشف أسباب غلاء أسعار الخضروات والفواكه



غزة/ سما /

كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، اليوم الخميس، أسباب غلاء أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المحلية الفلسطينية.

وقال البسيوني في تصريح إذاعي لصوت الوطن، إنه "في كل عامٍ ومع بداية شهر يناير وصولاً لمنتصف فبراير دائماً ما تجد المناخ الفلسطيني أجوائه باردة وخلال الـ3 سنوات الماضية كانت الأجواء شديدة البرودة".

وأوضح أن الأجواء الباردة تنعكس سلباً على الكميات المتوفرة في الأسواق، والأسعار الآن مستقرة وفي متناول أيدي المواطن الفلسطيني وهناك كميات مزروعة تكفي سكان قطاع غزة.

وأضاف: "نتمنى أن تسمح لنا الظروف بزراعة كميات أكثر لتتاح فرص التصدير إلى خارج قطاع غزة، ولكن الاحتلال يحرمنا هذا الحق في العمليات التصديرية الخاصة بالمنتجات الفلسطينية".

وأكد البسيوني أن التسويق المحلي لمنتجاتنا في الضفة لا يعتبر عملية تصدير، وإنما حق من حقوقنا الفلسطينية بالتبادل التجاري، وكل ثمرة تُزرع في قطاع غزة لأهلنا بالضفة الحق فيها.

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