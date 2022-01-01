مدير سان جيرمان يصدم ريال مدريد بتصريحٍ مثير عن مبابي

وكالات / سما /

فتح البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي الباب أمام إمكانية تمديد عقد النجم كيليان مبابي.

وسينتهي عقد النجم الفرنسي المميز كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الصيف المقبل، حيث يحق له التعاقد مع أي فريق آخر على أن ينضم إليه مجاناً في الصيف.

ويعتبر ريال مدريد الإسباني أبرز المرشحين للظفر بخدمات كيليان مبابي، حيث يعد النجم الفرنسي أحد أهم أهداف المرينجي ورئيسه فلورنتينو بيريز منذ سنواتٍ طويلة.

والأمر نفسه بالنسبة للنجم كيليان مبابي الذي يرغب في تحقيق حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد، ولكن حتى الآن لم يتخذ اللاعب قراره النهائي وسط ضغوطات كبيرة من جانب باريس لتمديد عقده لمدة موسمين فقط براتب سنوي يصل إلى 50 مليون يورو.

وتحدث ليوناردو المدير الرياضي لباريس حسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية قائلاً “كم عدد فرص تمديد عقد مبابي؟ لا أستطيع أن أقول بدقة، لكن لدينا فرصة”.

وأضاف “طالما لا يوجد توقع -يقصد مع نادٍ آخر- سنحاول فعل كل شيء، سنفعل كل شيء للحفاظ على كيليان مبابي”.