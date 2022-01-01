برشلونة يحدد موعد تجديد عقد جافي وأراوخو

وكالات / سما /

يكثّف برشلونة جهوده من أجل تجديد عقود نجومه الشباب قبل انتهاء الموسم الحالي، وذلك لقطع الطريق على جميع الأندية المهتمة بالحصول على خدماتهم.

ويصب برشلونة تركيزه في الوقت الراهن على تجديد عقد كل من رونالد أراوخو وجافي، واللذان ستنتهي عقودهما الحالية في عام 2023، وبالتالي سيتبقى سنة واحدة فقط في العقد خلال الصيف القادم.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن مفاوضات تجديد عقد أراوخو تتقدم بشكل جيد، رغم أنه كان هناك خلاف بين الطرفين بخصوص البنود المالية خلال الشهر الماضي.

وسيبدأ برشلونة أيضاً مفاوضات مع وكيل أعمال جافي لتجديد عقده وزيادة راتبه، فهو يحصل على 100 ألف يورو فقط سنوياً، كما أن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 50 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة يتوقع التوصل لاتفاق مع اللاعبين قبل نهاية شهر مارس الحالي، وربما يتم توقيع العقود بعد مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 20 من الشهر الحالي.

وأضاف التقرير أن برشلونة سيعرض على كلا اللاعبين عقد يمتد لخمسة أعوام، بينما سيرفع قيمة الشرط الجزائي في عقديهما إلى مليار يورو، كما فعل من قبل مع أنسو فاتي، بيدري وفيران توريس.