(6) إصابات حصيلة أحداث شغب في كلاسيكو السلة

غزة / سما /

أعلنت الجهات الصحية عن وصول (6) حالات بالاختناق بعد إلقاء قنابل غاز في صالة سعد صايل بعد انتهاء مباراة خدمات المغازي وخدمات البريج في نهائي كأس كرة السلة.

ووصفت الحهات الصحية حالتهم بالمتوسطة خاصة أن الصالة كانت مكتظة بآلاف الجماهير رغم الإجراءات الأمنية التي فرضتها شرطة التدخل وحفظ النظام في محيط وداخل الصالة.

وكان المغازي قد توج بلقب كأس غزة بعدما قلب النتيجة في مباراة ماراثونية بعد أن كان البريج متقدماً بالنتيجة في معظم أوقات المباراة.

وتأتي هذه الحادثة استكمالاً لأحداث شغب في ملاعب غزة تنذر بخطر كبير على حياة الجماهير واستمرار الرياضة في غزة.

أسماء الإصابات التي وصلت مجمع الشفاء الطبي :

▪️أحمد مفيد موسى ١٧ عامآ.

▪️ناهض محمد الزر ٣٢ عامآ.

▪️ محمود نضال قفة ٢٢ عامآ.

▪️إيهاب محمد مهدي ١٩ عامآ.

▪️يزن ناهض موسى ١٧ عامآ.

▪️إبراهيم سعد الدين عياش ٣٢ عامآ.