فيديو.. ليفربول يتجاوز عقبة نورويتش في كأس الاتحاد الإنجليزي

وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من إقصاء فريق نورويتش سيتي من الجولة الخامسة لمُسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد الفوز بهدفين لهدفٍ.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق النجم الياباني الدولي تاكومي مينامينو في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من زميله ديفوك أوريجي داخل منطقة الجزاء.

وسجل النجم الياباني الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39 بعد تسديدة قوية مُتقنة غالط بها حارس نورويتش الذي حاول إبعاد الكرة دون جدوى.

وسجل نجم الضيوف لوكاس روب هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76 بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ولكن الهدف الوحيد لم يكن كافياً لمنع ليفربول من التأهل.

وكادت شباك ليفربول أن تهتز من جديد ولكن تألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر وقف للمُحاولة بالمرصاد وذلك في الدقيقة 84.

وكان كلوب قد فضل راحة عدد من نجومه الأساسيين وعلى رأسهم الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، وقدم البدلاء أداءً جيداً.

ويأمل مُشجعو ليفربول أن يُواصل الفريق مسيرته الطيبة هذا الموسم، وذلك بعد الفوز منذ عدة أيام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المُحترفة على حساب تشيلسي.