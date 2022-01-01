صورة: إحراج كبير لبوتين .. أوكرانيا تبعث بهذه الرسالة لأمهات الجنود الروس الأسرى

وكالات

في إحراج كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طلبت وزارة الدفاع الأوكرانية من أمهات الجنود الروس الذين تم أسرهم الحضور إلى أوكرانيا لاصطحاب أبنائهم.

وبحسب ما أفاد موقع “businessinsider” وتحت عنوان “ماما.. ابنك أسير الحرب في انتظارك”. كتبت وزارة الدفاع الأوكرانية في منشور على فيسبوك يوم الأربعاء: “اتخذت أوكرانيا قرارًا بإعادة أسرى الحرب إلى أمهاتهم إذا جاؤوا إلى أوكرانيا.”

وكتبت وزارة الدفاع في منشورها: “نطلب منكم إيصال هذه الرسالة إلى آلاف الأمهات الروسيات البائسات. اللائي قُبض على أبنائهن في أوكرانيا”.

وقالت وزارة الدفاع: “نحن الشعب الأوكراني، على عكس فاشيو بوتين. لا نخوض حربًا مع الأمهات وأبنائهن المأسورين”. مضيفة: “نحن في انتظاركم في كييف!”