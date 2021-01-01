الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال كانون الثاني

رام الله / سما /

سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين، انخفاضا مقداره 8.58% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021، إذ انخفض إلى 99.09 خلال كانون ثاني، مقارنة بـ108.39 خلال كانون أول 2021 (سنة الأساس 2019 = 100).

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت انخفاضا مقداره 10.95% خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 87.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضا خلال شهر كانون ثاني 2022 مقارنة بشهر كانون أول 2021 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، وصناعة المنتجات الغذائية، وأنشطة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة، وصناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة، وصناعة الملابس، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعا في نشاط صناعة المشروبات.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا مقداره 3.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعا نسبته 13.12% والتي تشكل أهميتها النسبية 1.84% من إجمالي أنشطة الصناعة.

فيما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا نسبته 9.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 7.38% من إجمالي أنشطة الصناعة.