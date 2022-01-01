طعن مستوطن في قرية حزما قضاء القدس و الخلفية لا تزال مجهولة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان الإسرائيلية صباح اليوم الخميس الثالث من مارس 2022 ان مستوطنا تعرض للطعن في قرية حزما قضاء مدينة القدس .

وأوضحت قناة كان ان عملية الطعن هذه هي الثانية خلال الـ24 ساعة الماضية ، مشيرة الي ان مستوطنا في الأربعينيات من عمره تعرض للطعن قرب قرية حزما.

وبحسب ما نقلت عن "نجمة داوود الحمراء" فإن المستوطن المصاب وصل بشكل ذاتي الى حاجز حزما وهناك قدمت له الطواقم الطبية الإسعافات الأولية ثم تم نقله لاستكمال العلاج في مستشفى شعاري تسديك في القدس.

ووصفت المصادر الطبية الإسرائيلية حالة المستوطن بالمتوسطة حيث انه يعاني من جراح عميقة.

من جهتها فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في حادث طعن مستوطن قرب حاجز حزما قضاء القدس.