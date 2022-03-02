بالفيديو : لحظة سقوط صاروخ باليستي على لوهانسك الأوكرانية

وكالات

وثق مقطع فيديو صوره أحد الأوكرانيين من شرفة منزله، لحظة سقوط صاروخ باليستي روسي على مدينة لوهانسك، شرق أوكرانيا.

ويوضح المقطع المتداول على نطاق واسع قوة تدميرية فظيعة للصاروخ الروسي، الذي ضرب تحديدا “ليزيشانسك” بإقليم لوهانسك.

ويسمع بالمقطع صوت انفجار مدوي بالإضافة إلى ظهور ألسنة اللهب المرتفعة والدخان في السماء، جراء الانفجار عقب سقوط الصاروخ.

???? فيديو يوثق ضربة صاروخية على منشاة في مدينة Lyssytchansk شرق أوكرانيا بالقرب من لوهانسك #حرب_روسيا_الناتو#الحرب_الروسية_الاوكرانية

????تحديد الموقع ???? pic.twitter.com/c5wTZO9860 — صـــــــلاح (@mafihachk) March 2, 2022

فيما لم يكشف حتى الآن عن الهدف الذي أصابه الصاروخ الروسي، أو الخسائر التي تسبب بها.

فيما لفت بعض النشطاء إلى أن الصاروخ الباليستي الروسي، استهدف منشأة في مدينة Lyssytchansk شرق أوكرانيا بالقرب من لوهانسك.

وتعرض مركز الشرطة الإقليمية في مدينة “خاركيف” الأوكرانية لقصف صاروخي عنيف من قبل القوات الروسية.