قناة عبرية: إسرائيل تخطط لإقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة "كان" العبرية، بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس إقامة مستشفى ميداني في أوكرانيا.



وقالت القناة العبرية: إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد جدد طلبه إلى إسرائيل بتقديم مساعدات عاجلة، بما فيها مساعدات عسكرية.



وأضافت، أن إسرائيل ستشرع، فعليًا، في إقامة هذه المستشفى الميدانية الأسبوع المقبل.



وكان زيلينسكي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس الحكومة الإسرائيلي، نفتالي بينيت، للمرة الثانية منذ بدء الغزو الروسي، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.



وقال مكتب بينيت: "تحدث رئيس الحكومة منذ وقت وجيز مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي عقب محادثتهما يوم الجمعة الماضي، حيث اتفقا على الحفاظ على الاتصال المستمر"، دون أي تفاصيل إضافية.



ومساء أمس الثلاثاء، أقر السفير الأوكراني لدى تل أبيب يفغيني كورنيتشوك، بأن زيلنسكي طلب من بينيت خلال اتصال جرى يوم الجمعة الماضي، بتزويد أوكرانيا بالسلاح.



وقال كورنيتشوك، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة تل أبيب: "نحن بحاجة إلى أسلحة دفاعية. لن أتمكن من الخوض أكثر من ذلك فيما يتعلق بنوعية وعدد الأسلحة التي نحتاجها. نأمل أن تتصرف إسرائيل مثل بقية العالم وتساعدنا بالسلاح أيضًا".



وفي وقت سابق، كانت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية قد نقلت عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، أن بينيت رفض الانصياع لمطالب زيلنسكي بشأن الأسلحة، وقال: إن مساعدات بلاده إلى كييف ستقتصر على الجانب الإنساني.