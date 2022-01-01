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بسبب الازمة الاوكرانية..الملياردير الروسي أبراموفيتش يقول إنه قرر بيع نادي تشيلسي

الأربعاء 02 مارس 2022 09:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الازمة الاوكرانية..الملياردير الروسي أبراموفيتش يقول إنه قرر بيع نادي تشيلسي



وكالات - سما-

قال رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش اليوم الأربعاء إنه قرر بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بعد 19 عاما من شراء النادي اللندني وتعهد بالتبرع بأموال من عملية البيع لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

وقال أبراموفيتش في بيان عبر موقع حامل لقب دوري أبطال أوروبا وبطل كأس العالم للأندية على الإنترنت "كنت دائما أتخذ قرارات في مصلحة النادي. "في الوضع الحالي، اتخذت قرارا ببيع النادي، حيث أعتقد أن هذا في مصلحة النادي والجماهير والموظفين وكذلك رعاة النادي وشركائه".

وقال أبراموفيتش إنه لن يطالب النادي بسداد القروض التي منحها له، ويقدر إجمالي قيمتها بنحو 1.5 مليار جنيه استرليني (2.0 مليار دولار)، ولن يتم تسريع عملية البيع.

وأضاف أنه طلب من مساعديه إنشاء مؤسسة خيرية تتلقى جميع العائدات الصافية من عملية البيع.

وأضاف الملياردير الروسي في البيان "المؤسسة ستعمل لصالح جميع ضحايا الحرب في أوكرانيا. وهذا يشمل توفير الأموال الضرورية لتلبية الاحتياجات العاجلة للضحايا فضلا عن عمليات التعافي طويلة المدى"
 

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