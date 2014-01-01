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استمرار نزيف الأسهم الأوروبية لليوم الثالث تواليًا

الأربعاء 02 مارس 2022 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار نزيف الأسهم الأوروبية لليوم الثالث تواليًا



وكالات - سما-

واصلت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، نزيفها لليوم الثالث على التوالي مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأولية؛ ممّا عزّز من مخاوف مرتبطة بالتضخم، في ظل التأثّر السلبي للمعنويات بفعل العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وذكرت وكالة "رويترز" أنّ مؤشر ستوكس 600 الأوروبي سجّل بحلول الساعة (08:11 بتوقيت جرينتش) انخفاضًا بقيمة 0.5 في المئة؛ ليسجّل تراجعًا لثالث جلسة على التوالي.

وأفادت بأنّ مؤشر النفط والغاز الأوروبي قفز 1.6 في المئة بدعم من زيادة أسعار الخام سبعة في المئة وتجاوز خام برنت 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.5 في المئة مع زيادة أسعار معادن منها النيكل والألمنيوم بفعل مخاوف متزايدة من اضطراب الإمدادات، فيما كان قطاع السيارات الأكثر تراجعا ونزل مؤشره 3.3 في المئة، وفق المصدر ذاته.

وأفادت بانخفاض مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.2 في المئة مسجلا أدنى مستوى في عشرة أشهر مع انحسار المراهنات على رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

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