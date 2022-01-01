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بايدن: على زيلينسكي أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيبقى في أوكرانيا أم يغادرها

الأربعاء 02 مارس 2022 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: على زيلينسكي أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيبقى في أوكرانيا أم يغادرها



وكالات - سما-

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي البت فيما إذا كان يفضل البقاء في أوكرانيا أم مغادرتها.

وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن على زيلينسكي أن يغادر أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية في هذا البلد: "أعتقد أن اتخاذ القرار يعود إليه. أما نحن فنعمل ما في وسعنا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد دعا، الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، تناولت آخر تطوّرات الغزو الروسي لبلاده، إلى "إيقاف المعتدي" الروسي "بأسرع وقت".
وكتب زيلينسكي في تغريدة: "تحدثت مع الرئيس الأميركي... يجب أن نوقف المعتدي بأسرع وقت".

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