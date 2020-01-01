"تيك توك" يسمح ببث مقاطع فيديو مدتها 10 دقائق

وكالات - سما-

قالت الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك"، اليوم الثلاثاء، إنها ستتيح لمستخدميها نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى عشر دقائق بدلاً من الحد الأقصى الحالي البالغ ثلاث دقائق.

ويأتي الإعلان بعد أقل من 8 أشهر على زيادة المدة القصوى من دقيقة واحدة إلى 3 دقائق، وتهدف المبادرة إلى تسجيل نقطة جديدة على منافستها الرئيسية يوتيوب.

وقال الناطق باسم الشركة التابعة لمجموعة "بايت دانس" الصينية، لوكالة "فرانس برس"، إن الشركة تأمل في أن توفر هذه الخطوة المزيد من الفرص لمنتجي المحتوى على الشبكة في كل أنحاء العالم.

وسيمكّن هذا التغيير "تيك توك" المتخصص في مقاطع الفيديو القصيرة، من اقتحام المجال الخاص بشبكة "يوتيوب" التي تشكّل مرجعاً في ما يتعلق بمحتويات الفيديو التي ينتجها المستخدمون مباشرة.

وفي مارس الماضي، سعت "يوتيوب" هي الأخرى إلى منافسة "تيك توك"؛ بإطلاق "يوتيوب شورتس" التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية.

كما دخلت "إنستغرام"، التابعة لمجموعة "ميتا"، على خط مقاطع الفيديو القصيرة من خلال تطبيق "ريلز" الذي أطلقته في أغسطس 2020 لتمكين مستخدميها أيضاً من تسجيل مقاطع فيديو قصيرة.

وفي سبتمبر 2021، بلغ عدد مستخدمي "تيك توك" مليار مستخدم نشط شهرياً، بعدما بات التطبيق أحد أكثر التطبيقات جذباً في العالم.