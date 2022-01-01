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السفير الروسي في لندن لا يستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا بسبب اوكرانيا

الأربعاء 02 مارس 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الروسي في لندن لا يستبعد قطع العلاقات بين روسيا وبريطانيا بسبب اوكرانيا



وكالات - سما-

لم يستبعد السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل على خلفية التطورات حول الأزمة الأوكرانية.

وقال كيلين في تصريحات لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: "هذا الاحتمال وارد دائما، لكننا لسنا في حالة حرب، وسيعني قطع العلاقات الدبلوماسية أنه ليس نحن فقط، ولكن السفارة البريطانية في موسكو أيضا ستضطر إلى المغادرة".

وفي الوقت نفسه أكد كيلين أن السفارة في لندن تعمل الآن كالمعتاد وتواصل الاستقبال القنصلي.

وأشار السفير الروسي إلى إلغاء جميع الفعاليات العامة بمشاركته في لندن وقال: "كان من المفترض أن ألقي كلمة في البرلمان أمس، تم إلغاء مداخلتي. وكلمتي التي كما كان من المقرر أن ألقيها يوم الجمعة في كلية الاقتصاد في لندن، ألغيت أيضا".

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