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الرئيس الإسرائيلي يبدي صدمته حيال القصف القريب من نصب الهولوكوست في كييف

الأربعاء 02 مارس 2022 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإسرائيلي يبدي صدمته حيال القصف القريب من نصب الهولوكوست في كييف



القدس المحتلة / سما /

أعرب الرئيس الإسرائيلي اسحق هيرتسوج عن صدمته حيال الهجوم الروسي الذي وقع بالقرب من النصب التذكاري للهولوكوست (بابين يار) في العاصمة الأوكرانية كييف. وخلال زيارته الرسمية للعاصمة القبرصية نيقوسيا، قال هيرتسوج اليوم الأربعاء إن هذا القصف يعبر عن "المعاناة الأوكرانية، هذه المأساة المروعة التي تتكشف أمام أعيننا، ونحن نشعر بألم عميق وحزن".

 

وأضاف هيرتسوج أنه كان قد دشن برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير جزءا من هذا النصب في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن هذا النصب يُذَكِّر بأحداث بابين يار المروعة عندما قام الجيش النازي بقتل أكثر من 33 ألف يهودي بعد اقتحامه لمدينة كييف في أيلول/سبتمبر .1941 كان صاروخان قد ضربا المنطقة القريبة من النصب التذكاري أمس الثلاثاء.

 

وتابع هيرتسوج خلال زيارته التي بثها التلفزيون القبرصي الرسمي أن " الحرب على أوكرانيا هي إهانة للنظام الدولي، وأنا أشعر بقلق عميق حيال مواطني أوكرانيا المهددين والطائفة اليهودية"، وقال إن حكومة إسرائيل تدعم وحدة الأراضي الوطنية لأوكرانيا. يذكر أن هيرتسوج سيجري خلال زيارته محادثات مع نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

وتتعاون إسرائيل وقبرص بشكل وثيق في مجالات مثل الطاقة والسياحة. 
 

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