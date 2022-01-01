  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غوتيرس يرفض "بشدة" التمييز ضد المدنيين الفارين من أوكرانيا على اساس العرق والدين

الأربعاء 02 مارس 2022 02:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيرس يرفض "بشدة" التمييز ضد المدنيين الفارين من أوكرانيا على اساس العرق والدين



وكالات - سما-

 أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأخير "يرفض التمييز ضد بعض الرعايا الأجانب الذين يحاولون الفرار من أوكرانيا".

وفي بيان صدر عقب تقارير تشير إلى عدم السماح لبعض مواطني الدول الأخرى، مثل الطلاب والعمال من إفريقيا وآسيا، الصعود على متن وسائل النقل عبر الحدود الأوكرانية، أوضح ستيفان دوجاريك أن "الأمين العام يرفض بشدة وبأي شكل كان أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل القومي في سياق هذا الصراع وكذلك فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص الذين يحاولون مغادرة أوكرانيا بحثا عن ملجأ في بلد آخر".

وأشار المتحدث إلى إنه "بالرغم من القتال، إلا أن موظفي الأمم المتحدة ما زالوا باقين ويقدمون المساعدات الإنسانية"، لافتا إلى أن "عدد الموظفين في أوكرانيا ظل تقريبا كما ذكر الأسبوع الماضي، حوالي 1500 موظف، مع نقل بعض الموظفين داخل وخارج أوكرانيا".

وأكد دوجاريك أن "خطوط الاتصال بين المنظمة العالمية والموظفين لا تزال مفتوحة".

وكانت الأمم المتحدة قد اعترفت بأن "بعض اللاجئين غير الأوروبيين قد واجهوا العنصرية أثناء محاولتهم الفرار إلى بر الأمان على حدود أوكرانيا".

#غوتيرس العنصرية #الامم المتحدة غوتيرس اوكرانيا #اوكرانيا بولندا عنصرية

الأكثر قراءة اليوم

الصين توجه رسالة تهديد لواشنطن: ستدفعون ثمناً باهظاً لأفعالكم

امسك حرامي..أوكرانيون يسرقون عهد التميمي (شاهد)

فضيحة مدوية.. دبلوماسي أوكراني يكشف عن طرد "إسرائيل" العشرات من لاجئي بلاده

هآرتس: بعد اجتماع بوتين-بينغ الأولمبي.. أوروبا في عزاء والصناعات الأمنية الإسرائيلية تحتفل

فيديو: قصف التلفزيون الأوكراني.غارات روسية وإنزال جوي في كييف

روسيا تكثّف قصفها لأوكرانيا (فيديوهات)

اليوم السابع للحرب .. إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي وإنزال جوي روسي في "خاركيف"

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الروسي : الحرب العالمية الثالثة ستكون نووية ومدمرة

عمال

العمصي : لم تصدر تصاريح لعمال غزة حتى الآن وننتظر موافقة الاحتلال..

10 وفيات و 1071 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

"النقل والمواصلات" تسمح بتحويل المركبات الخصوصية لعمومي وفقا لتلك الشروط ..

32022261559182

اليوم السابع للحرب .. إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي وإنزال جوي روسي في "خاركيف"

الاتصالات الفلسطينية