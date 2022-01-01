طريق بريطاني يثير حيرة الخبراء والسبب مجهول

وكالات / سما /

أثار طريق بريطاني حيرة الخبراء الذين لم يفهموا بعد السبب الحقيقي لما يظهر به من تعرجات غريبة بشكل يفوق الأضرار الطبيعية للطرق.

ويعد الطريق ذات السطح الوعر والذي تشبه أضراره تلك الناجمة عن الزلزال لغز لم يحل بعد بالنسبة للكثيرين.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية تسبب طريق B4069 بالقرب من لينهام في مقاطعة ويلتشير الإنجليزية في صدمة لكل من يراه.

وقال مجلس ويلتشير إن الطريق مغلق منذ 17 فبراير لكن بعض السائقين ما زالوا يحاولون استخدامه.

وأضاف السكان المحليون أن أضرار الطريق ازدادت سوءًا خلال العام الماضي كما أنهم يخشون أن الانهيار الأرضي أمر لا مفر منه.

وأوضح الدكتور مارك ماكليلاند، عضو مجلس الوزراء في مجلس ويلتشير للنقل لراديو "بي بي سي" أن الطريق سيكلف لإصلاحه مئات الآلاف أو بالملايين.

وأشار: "هناك أضرار كبيرة في الطريق قد تصل إلى 12 شهرًا في المجموع، فهو ليس بالشيء الذي يمكن حله في غضون أيام أو أسابيع".

ولفت الدكتور ماكليلاند: "الأرضية الأساسية انزلقت ونريد أن نفهم سبب حدوث ذلك، كما أنه في بعض الأماكن انحرف الطريق حتى أربعة أقدام، وكانت الأوصاف التي تبدو وكأنها زلزال دقيقة".