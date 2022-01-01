الشائعات تجتاح الوسط الفني .. آخرها صحة "الزعيم"

وكالات / سما /

اجتاح الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، عدد من الشائعات لاحقت الفنانين منها المزعجة والمؤرقة مثل الوفاة والمرض، وأخرى تتعلق بإجراء عملية تجميل .

"الزعيم" عادل إمام

نفى المنتج عصام إمام، ما تردد خلال الفترة الماضية حول الحالة الصحية لشقيقه الفنان الكبير عادل إمام، لافتاً إلى أنه بخير ويتمتع بصحة جيدة، وأضاف في تصريحات إعلامية أنه يستاء كثيراً من مروجي تلك الشائعات قائلاً: "الزعيم بخير ويتمتع بصحة جيدة، ويقضي معظم أوقاته مع أحفاده ويلعب معهم".

وترددت خلال الساعات الماضية شائعات تفيد بتعرض الفنان الكبير عادل إمام لأزمة صحية، مما جعله يتصدر تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل"، وهو ما تكرر كثيرًا خلال الفترة الماضية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان عادل إمام كان مسلسل "فالنتينو" الذي عرض العام قبل الماضي، وشاركت في بطولته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وحمدي المرغني واخرجه رامي إمام.

تامر حسني

تصدر الفنان تامر حسني خلال الفترة الماضية، محركات بحث "جوجل" و"الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول أنباء حول إصابته بأزمة صحية وتدهور حالته ودخوله إلى العناية المركزة بعد محاولة اعتداء عليه.

لينفي الخبر الموزع ومهندس الصوت جلال فهمي، إن ما يتم تداوله عن تعرض الفنان تامر حسني لحادث ودخوله في غيبوية، أمر غير صحيح

ونفى جلال فهمي تلك الشائعة، عبر حسابه الشخصي على موقع " فيسبوك" قائلا" " لا صحة تماما للإشاعات المتداولة عن صحة الفنان تامر حسني، تامر كويس وزي الفل الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الاشاعات دي".

ويستعد النجم تامر حسني لتصوير مشاهد فيلمه الجديد " بحبك" الذي يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، ويعتبر الفيلم أولى تجارب تامر الإخراجية ويشارك فيه مجموعة من الوجه الشابة.

دريد لحام

وفي يناير الماضي، أثيرت حالة كبيرة من الجدل حول الفنان السوري دريد لحام بعد انتشار شائعات وفاته، ما دفع الفنانة السورية تماضر غانم " رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين" بأن تكتب منشوراً لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، لنفي تلك الشائعات وكتبت تماضر غانم ، عبر فيسبوك: "الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله، ونؤكد أن أي خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".

ياسمين عبد العزيز

كما تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز قبل أيام مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بعد أن نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيه بشفاه منتفخة، ما جعل البعض يعتقد بأنها قامت بإجراء عملية تجميل لأنفها والشفاه.

وتبين من خلال الفيديو التي نشرته ياسمين عبر العزيز، عدم ثبات الصورة بتغير الأبعاد، ما يؤكد أنها قامت باستخدام أحد الفلاتر لتغيير شكلها فقط.