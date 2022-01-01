النظام الغذائي للرضاعة الطبيعية

وكالات / سما /

لا تتطلب الرضاعة الطبيعية اتباع نظام غذائي مثالي، ولكن من المهم أن تتجنبي بعض الأطعمة والمشروبات لحماية صحة طفلك خاصة أثناء هذه الفترة، حيث كشف خبراء الرضاعة الطبيعية والنظام الغذائي عما يجب عليك وما لا يجب أن تتناوليه للحفاظ على سلامة طفلك وصحته، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

لا تتطلب الرضاعة الطبيعية نظامًا غذائيًا خاصًا، ما عليك سوى تناول طعام صحي، حيث أوصت هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS) بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا ومزيجًا صحيًا من الأطعمة النشوية والألياف والبروتين ومنتجات الألبان والكثير من السوائل، سيساعدك ذلك على تزويد جسمك بالفيتامينات والمعادن المناسبة لك ولطفلك.

الشيء الوحيد المثير في الرضاعة الطبيعية هو أن الأمهات يحصلن على 300 إلى 400 سعرة حرارية إضافية في اليوم لضمان حصولهن على الطاقة الكافية لإنتاج الحليب

فيما يلى.. أطعمة ومشروبات يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية

- الأسماك الزيتية

يجب ألا تتناول أكثر من حصتين من الأسماك الزيتية (مثل التونة الطازجة والسردين والماكريل والسلمون المرقط) في الأسبوع، هذا لأنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز العصبي لطفلك.

- مادة الكافيين

الإفراط في تناول الكافيين أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يبقي طفلك مستيقظًا، أو يجعله صعب الإرضاء بشكل غير عادي، لذلك من الأفضل الحد من عدد المشروبات التي تحتوي على الكافيين (ليس فقط الشاي والقهوة ولكن أيضًا مشروبات الطاقة).

تحتوي بعض علاجات البرد والإنفلونزا أيضًا على مادة الكافيين، كما تحتوي الشوكولاتة على مادة (الثيوبرومين) متشابهة جدًا ويمكن أن تنتج نفس التأثيرات للكافيين.

أطعمة ينصح بتناولها خلال فترة الرضاعة الطبيعية

- الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، حيث يساعد هذا الفيتامين الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويدعم نمو العظام الصحية عند الأطفال ويلعب دورًا في تعزيز المناعة، وتشمل مصادر فيتامين (د) الحليب المدعم والسلمون والتعرض لمدة 15 دقيقة يوميًا لأشعة الشمس.

- يجب على النساء المرضعات الحصول على ما يكفى من الكولين، خاصة أن معظمنا، وخاصة المرضعات، لا يحصلن على ما يكفي من الكولين من خلال وجباتنا الغذائية، ولكنه مهم لأنه يدعم النمو الإدراكي العصبي للرضع.

تشمل مصادر الكولين اللحم البقري والبيض والدجاج والأسماك والمكسرات والبقوليات والخضروات الصليبية مثل البروكلي أو الملفوف أو اللفت.

- أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة لصحة العين والدماغ وتدعم نمو الأطفال الرضع وتطورهم بشكل صحي، وتشير الأبحاث الحديثة إلى أن DHA قد تلعب دورًا في تقليل تطور الحساسية الغذائية لدى الأطفال، مثل البيض والفول السوداني.

بالإضافة إلى ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأدلة إلى أن تناول ما يكفي من أحماض أوميجا 3 الدهنية قد يقلل من الإصابة بالربو عند الأطفال، كما تشير الأبحاث أيضًا إلى وجود صلة بين مستويات DHA والنوم الأفضل.

يمكنك الحصول على DHA من الأسماك الدهنية (الأنشوجة، والسلمون، والتونة، والماكريل) والبيض، لكن يوصى بالحد من تناول الأسماك الدهنية أثناء الرضاعة الطبيعية بسبب مخاوف من الزئبق، لذلك من الأفضل تناوله فى صورة مكملات غذائية بعد الولادة.

- يجب أن تكوني حذرة فيما يتعلق بكمية الماء التي تتناوليها أثناء الرضاعة الطبيعية، فإذا لاحظتِ أن إنتاج حليب الثدي يتناقص جنبًا إلى جنب مع الشعور بالتعب والبول الداكن، فهذه علامة على الجفاف.

يقول الخبراء: "غالباً ما تشعر المرأة المرضعة بالعطش والجفاف بسبب إفراز لبن الأم، لذا احرصي على شرب كمية كافية من السوائل، الماء والحليب وعصير الفاكهة غير المحلى خيارات جيدة".