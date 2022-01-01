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مصر.. الأزهر يحرج "فيفا" بسبب روسيا .. ما علاقة فلسطين ؟

الأربعاء 02 مارس 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. الأزهر يحرج "فيفا" بسبب روسيا .. ما علاقة فلسطين ؟



القاهرة / وكالات /

علق الأزهر الشريف في مصر، على القرارات التي اتخذها الاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا"، بشأن منع منتخبات وأندية روسيا من المشاركة في أي مسابقات.

ووجه الأزهر سؤالا للاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" بعد قراراته ضد روسيا تضامنا مع أوكرانيا، سائلا إياه باستنكار: "هل تعرف فلسطين؟؛ ليعقب: الإنسانية وقت الصراعات لا تتجزأ".

وتابع الأزهر: "لا يجب الكيل بمكيالين وهو ما يعبر عن استنكار الأزهر لما يفعله الفيفا، بسبب تجاهله للقضية الفلسطينية المشتعلة منذ زمن بعيد، تحت شعار فصل السياسة عن الرياضة".

#فلسطين #الفيفا #روسيا #الحرب الروسية الأوكرانية

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