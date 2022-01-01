الغاز وانحياز "الجزيرة لـ"كييف" ..بن جاسم: محاولات تحريضية لزج قطر بين الغرب وروسيا

وكالات - سما-

أكد رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، وجود محاولات "تحريضية" للزج بقطر في المواجهة بين الغرب وروسيا، بسبب أزمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وكانت اوساط عديدة وجهت نقدا حادة لقطر بسبب انحياز قناة الجزيرة الواضح للجانب الاوكراني في تغطيتها الاخبارية فيما اتهم البعض الدوحة بالتنسيق مع واشنطن لتغطية النقص في الغاز لدول اوروب جراء توقف او تعثر نقل الغاز الروسي للقارة العجوز.

وقال بن جاسم، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "لقد أدمن البعض في منطقتنا على ما يبدو التحريض، فحاولوا إقحام دولة قطر في المواجهة الحالية بين الغرب وروسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا".

وأضاف بن جاسم: "فقد زعم البعض أن أمير قطر استدعي لواشنطن قبل اندلاع الحرب كي يكون الغاز القطري بديلاً لصادرات الغاز الروسي لأوروبا، وهذا كذب مفضوح؛ لأن زيارة سمو الأمير الأخيرة لواشنطن كانت مبرمجة ومقررة منذ مدة قبل أن تتصاعد حدة الأزمة الأوكرانية".

وتابع: "كذلك نسوا أن الغاز يحتاج إلى سنوات عديدة لكي يتم تحضيره، سواء عبر أنابيب غاز أو عبر الناقلات".

وأضاف: "مثل هذه الافتراءات تذكرني بما كنا نشاهده ونراه من أساليب تحريض رخيص اعتاد البعض على التشدق به في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهؤلاء ينسون أن الشعوب تعي اليوم هذا التحريض والكذب، الذي قد يرضي البعض ويخدع البعض".

وأنهى رئيس وزراء قطر السابق سلسلة تغريداته بالقول: "ولن يرضي الروسي وسيد الكرملين لأنه "يعرفكم" حق المعرفة ويعرف قيمتكم في ميزانه، كما "نعرفكم" نحن أيضاً منذ زمن طويل".

وكان وزير الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي، أكد خلال منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد في الدوحة الشهر الماضي، أن غالبية كميات الغاز في قطر مرتبطة بعقود طويلة الأجل، والكميات القابلة للتحويل من المحتمل أن تتراوح بين 10 و 15%".