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إحصائية رقمية .. إغلاق باب الانتقالات الشتوية في غزة

الأربعاء 02 مارس 2022 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية رقمية .. إغلاق باب الانتقالات الشتوية في غزة



غزة / سما /

أعلنت لجنة شؤون اللاعبين في اتحاد كرة القدم عن إغلاق باب الانتقالات الشتوية التي تسبق انطلاق مرحلة الإياب من دوري الدرجات الممتازة والأولى والثانية يوم السبت القادم الخامس من مارس الجاري.

وكشفت لجنة شؤون اللاعبين عن تسجيل 129 لاعباً خلال الانتقالات الشتوية الحالية لجميع الأندية، حيث سجلت أندية الممتازة (20) لاعباً، فيما سجلت أندية الدرجة الأولى (59) لاعباً، وسجلت أندية الدرجة الثانية (50) لاعباً.

ومن المتوقع أن تشهد جماهير كرة القدم في غزة منافسة قوية في دوريات الممتازة والأولى والثانية خلال مرحلة الإياب بحثاً عن تحقيق إنجاز هذا الموسم، أو تجنباً من مراكز الهبوط.

يشار إلى أن اتحاد الشجاعية يتصدر ترتيب دوري الدرجة الممتازة برصيد (23) نقطة، فيما يتصدر الزوايدة الدرجة الأولى برصيد (24) نقطة، بينما يتصدر الأمل ترتيب الدرجة الثانية برصيد (27) نقطة.

#الانتقالات الشتوية #غزة #دوري الممتازة

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