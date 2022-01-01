  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السيسي يتحدث عن إزالة مناطق كبيرة في مصر بمساعدة الجيش

الأربعاء 02 مارس 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتحدث عن إزالة مناطق كبيرة في مصر بمساعدة الجيش



القاهرة / وكالات /

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إزالة بعض المناطق في محافظة الجيزة لتسهيل حركة المرور في مناطق مثل كرداسة وناهيا.

وأوضح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق أن حجم المساكن الموجودة في مناطق كرداسة وناهية يعد تحديا كبيرا أمام تحرير الحركة المرورية بتلك المناطق.

وأشار الرئيس السيسي، إلى "أننا قد نحتاج إلى القيام ببعض الإزالات وتعويض الناس لتحرير الحركة المرورية بالمناطق المزدحمة سكانيا".

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حديثه للواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، قائلا: "لو تحدثنا عن غرب النيل أو القاهرة، فيجب تحرير الحركة به بشكل لا يقل عما تم فى شرق القاهرة".

وأضاف السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق: "لو عملنا كدا تبقى القاهرة سواء شرقها أو غربها عملنا فيها على الأقل الحركة الرئيسية بها.. ولكن يبقى التحدي بيننا فى مناطق مثل كرداسة التي تحتوي على عدد سكان كبير جدا".

وتابع: "تفتكر يا إيهاب إيه اللي ممكن نعمله، على الأقل محور رئيسي أو اثنين ليأخذ الحي دا ويخلي به حركة.. وفي النهاية أنا عايز أخلي المواطن يتحرك فى مناطق مثل كرداسة وبولاق وغيرها من المناطق بشكل كويس".

الأكثر قراءة اليوم

الصين توجه رسالة تهديد لواشنطن: ستدفعون ثمناً باهظاً لأفعالكم

فضيحة مدوية.. دبلوماسي أوكراني يكشف عن طرد "إسرائيل" العشرات من لاجئي بلاده

لافروف يهدد: روسيا لا تقبل بوجود أسلحة نووية أمريكية في أوروبا وحان موعد عودتها إلى الوطن

فيديو: قصف التلفزيون الأوكراني.غارات روسية وإنزال جوي في كييف

روسيا تكثّف قصفها لأوكرانيا (فيديوهات)

الدفاع الروسية تستعد لتوجيه ضربات صاروخية و توجه نداء لسكان العاصمة الأوكرانية

قديروف ينشر فيديو للمقاتلين الشيشان في أوكرانيا ويتوعد: لا تهربوا نريد أن ننهيكم..

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة : 8 حالات وفاة و418 إصابة بفيروس كورونا

"النقل والمواصلات" تسمح بتحويل المركبات الخصوصية لعمومي وفقا لتلك الشروط ..

32022261559182

اليوم السابع للحرب .. إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي وإنزال جوي روسي في "خاركيف"

الصين توجه رسالة تهديد لواشنطن: ستدفعون ثمناً باهظاً لأفعالكم

بوتين

هآرتس: بعد اجتماع بوتين-بينغ الأولمبي.. أوروبا في عزاء والصناعات الأمنية الإسرائيلية تحتفل

الاتصالات الفلسطينية