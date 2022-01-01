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مارسيلو: لا أرى مبابي في ريال مدريد!

الأربعاء 02 مارس 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مارسيلو: لا أرى مبابي في ريال مدريد!



وكالات / سما /

علق البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، بطريقة مثيرة على إمكانية انضمام الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، للفريق الملكي في الموسم المقبل.

ويرتبط الريال بالسعي بقوة خلف ضم مبابي في صفقة انتقال حر، مجانية، بعد نهاية عقده مع باريس في يونيو القادم، وحاول بالفعل ضمه في أكثر من مناسبة سابقة دون أن يكون النجاح حليفه.

وقال مارسيلو، في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة ماركا الإسبانية مساء أمس الثلاثاء، عن مبابي” لا أراه في ريال مدريد لأني لا أعلم ما سيحدث في المستقبل”.

ويشكل مبابي خطراً كبيراً على مشوار ريال مدريد الأوروبي هذا الموسم، بعدما سجل هدفاً قاتلاً في مرمى الميرينجي بذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ويستعد اللاعب لخوض لقاء آخر ضد الميرينجي في سانتياجو بيرنابيو في الأسبوع المقبل.

وعن إمكانية حدوث إصابة لمبابي تبعده عن لقاء الإياب، قال مارسيلو ” لا أتمنى حدوث أي شيء لمبابي أو لأي لاعب آخر، أظن أننا لو فزنا، يجب أن يكون الفوز نابع من قوتنا، وليس فقط لغياب لاعب، لمصلحة كرة القدم يجب أن يحضر كل اللاعبين، والفوز يكون للأفضل”.

#ريال مدريد #باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #مارسيلو

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